Группа альпинистов попала под камнепад в горах Северной Осетии

В горах Северной Осетии группа альпинистов из 11 человек попала под камнепад. Всё случилось во время восхождения на вершину горы Казбек на высоте 3100 метров. Как минимум одна из участниц похода получила серьёзные травмы.

Сама группа не была зарегистрирована в МЧС России, и оказать ей помощь удалось лишь благодаря счастливой случайности.

"На горе Казбек завершали тренировочный спуск трое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. На данный момент они изменили свой маршрут и направились на помощь к потерпевшим бедствие альпинистам", — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.