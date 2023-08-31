90-летний японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске

Покоривший Эверест 90-летний японский альпинист Юитиро Миура совершил успешное восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске. Об этом сообщает местное агентство Kyodo.

"Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину. Это великолепно. Мне удалось подняться в весёлой компании. Вид был настолько потрясающим, что я никогда его не забуду", — сказал он.

По данным издания, Миура в своей специально разработанной альпинистской инвалидной коляске начал восхождение в четверг около 5:15 утра по местному времени (среда, 23:15 мск) от домика на 9-й станции тропы Фудзиномия, как только солнце показалось из-за горизонта. Ему с двух сторон коляски помогали члены альпинистской группы, которые с помощью верёвок тянули коляску.

В итоге пожилой альпинист достиг вершины примерно через два часа. Там его встретили учащиеся международной старшей школы Clark Memorial, почётным директором которой является Миура.