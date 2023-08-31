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31 августа, 08:03

90-летний японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске

Kyodo: Альпинист Юитиро Миура покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет

<p>90-летний японский альпинист Юитиро Миура покорил гору Фудзи в инвалидной коляске. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AndyVermaut/status/1697136914778996786/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AndyVermaut</a></p>

90-летний японский альпинист Юитиро Миура покорил гору Фудзи в инвалидной коляске. Обложка © Twitter / AndyVermaut

Покоривший Эверест 90-летний японский альпинист Юитиро Миура совершил успешное восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске. Об этом сообщает местное агентство Kyodo.

"Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину. Это великолепно. Мне удалось подняться в весёлой компании. Вид был настолько потрясающим, что я никогда его не забуду", — сказал он.

По данным издания, Миура в своей специально разработанной альпинистской инвалидной коляске начал восхождение в четверг около 5:15 утра по местному времени (среда, 23:15 мск) от домика на 9-й станции тропы Фудзиномия, как только солнце показалось из-за горизонта. Ему с двух сторон коляски помогали члены альпинистской группы, которые с помощью верёвок тянули коляску.

В итоге пожилой альпинист достиг вершины примерно через два часа. Там его встретили учащиеся международной старшей школы Clark Memorial, почётным директором которой является Миура.

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Напомним, известный во всём мире Юитиро Миура покорял Эверест целых три раза — в 2003-м, 2008-м и 2013 годах. Он стал самым пожилым альпинистом, который поднимался на вершину горы. А другой рекорд принадлежит непальскому шерпе, который в мае этого года покорил Эверест в 28-й раз и побил свой же мировой рекорд.

Николь Вербер
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