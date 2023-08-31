90-летний японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске
Kyodo: Альпинист Юитиро Миура покорил гору Фудзи в инвалидной коляске в 90 лет
90-летний японский альпинист Юитиро Миура покорил гору Фудзи в инвалидной коляске. Обложка © Twitter / AndyVermaut
Покоривший Эверест 90-летний японский альпинист Юитиро Миура совершил успешное восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске. Об этом сообщает местное агентство Kyodo.
"Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину. Это великолепно. Мне удалось подняться в весёлой компании. Вид был настолько потрясающим, что я никогда его не забуду", — сказал он.
По данным издания, Миура в своей специально разработанной альпинистской инвалидной коляске начал восхождение в четверг около 5:15 утра по местному времени (среда, 23:15 мск) от домика на 9-й станции тропы Фудзиномия, как только солнце показалось из-за горизонта. Ему с двух сторон коляски помогали члены альпинистской группы, которые с помощью верёвок тянули коляску.
В итоге пожилой альпинист достиг вершины примерно через два часа. Там его встретили учащиеся международной старшей школы Clark Memorial, почётным директором которой является Миура.
Напомним, известный во всём мире Юитиро Миура покорял Эверест целых три раза — в 2003-м, 2008-м и 2013 годах. Он стал самым пожилым альпинистом, который поднимался на вершину горы. А другой рекорд принадлежит непальскому шерпе, который в мае этого года покорил Эверест в 28-й раз и побил свой же мировой рекорд.