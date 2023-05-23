Непальский шерпа покорил Эверест в 28-й раз и побил свой же мировой рекорд

Проводник-шерпа Ками Рита из Непала поднялся на Эверест в двадцать восьмой раз, тем самым он установил новый мировой рекорд по количеству восхождений в гору. Об этом сообщает компания – организатор тура Seven Summit Treks в Twitter.

Проводник и альпинист Ками Рита. Фото © Twitter / Visit Nepal 2023-2024

"Сегодня утром Ками Рита Шерпа в невероятный 28-й раз успешно поднялся на Эверест. Это его второе восхождение на Эверест в сезоне, ранее он поднимался на вершину 17 мая 2023 года", — говорится в тексте.

53-летний мужчина увлекается альпинизмом с 1992 года, тогда он поднялся в гору в качестве помощника туристического гида. Ками Рита покоряет и другие горные вершины, но Эверест стал его самым частым маршрутом. Ему принадлежит целая серия других рекордов по покорению Эвереста. Шерпа первым сделал 22, 23 и 24 подъёма на высочайшую гору мира, а предыдущий рекорд в 27 восхождений тоже принадлежит ему.