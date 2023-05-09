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9 мая, 15:09

Знамя Победы и флаг России подняли на Эльбрус в честь 9 Мая

Спасатели подняли на Эльбрус Знамя Победы, флаги России и МЧС

<p>Знамя Победы на Эльбрусе. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mchskbr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС КБР</a></p>

Знамя Победы на Эльбрусе. Фото © Telegram / МЧС КБР

Сотрудники МЧС России подняли на гору Эльбрус Знамя Победы, а также флаги ведомства и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

  • Флаг России подняли на Эльбрус. Фото © Telegram / МЧС КБР
    Флаг России подняли на Эльбрус. Фото © Telegram / МЧС КБР
  • Флаг МЧС на вершине Эльбруса. Фото © Telegram / МЧС КБР
    Флаг МЧС на вершине Эльбруса. Фото © Telegram / МЧС КБР

Флаг России подняли на Эльбрус. Фото © Telegram / МЧС КБР

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"Сегодня в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус. Почётная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что восхождение началось от гостиницы "Приют-11", которая находится на высоте 4050 метров над уровнем моря. Движение затрудняли сильный туман, снегопад и разряженный воздух, но спасатели справились с задачей.

"Взойдя на Эльбрус в 10 утра, они водрузили Знамя Победы на высочайшей вершине Европы", — указали в МЧС.

Медведев поздравил с Днём Победы, опубликовав фото Знамени Победы над Рейхстагом

Медведев поздравил с Днём Победы, опубликовав фото Знамени Победы над Рейхстагом

Ранее Лайф писал о том, что в Мелитополе на главной площади водрузили символ Победы над фашистской Германией — Красное знамя Победы.

Илья Суриков
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