Знамя Победы и флаг России подняли на Эльбрус в честь 9 Мая

Сотрудники МЧС России подняли на гору Эльбрус Знамя Победы, а также флаги ведомства и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.





"Сегодня в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус. Почётная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что восхождение началось от гостиницы "Приют-11", которая находится на высоте 4050 метров над уровнем моря. Движение затрудняли сильный туман, снегопад и разряженный воздух, но спасатели справились с задачей.

"Взойдя на Эльбрус в 10 утра, они водрузили Знамя Победы на высочайшей вершине Европы", — указали в МЧС.