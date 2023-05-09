Знамя Победы и флаг России подняли на Эльбрус в честь 9 Мая
Спасатели подняли на Эльбрус Знамя Победы, флаги России и МЧС
Знамя Победы на Эльбрусе. Фото © Telegram / МЧС КБР
Сотрудники МЧС России подняли на гору Эльбрус Знамя Победы, а также флаги ведомства и РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Сегодня в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спасатели МЧС России подняли Знамя Победы и флаг МЧС России на Эльбрус. Почётная миссия была осуществлена спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и альпинистами из ЛНР и ДНР", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что восхождение началось от гостиницы "Приют-11", которая находится на высоте 4050 метров над уровнем моря. Движение затрудняли сильный туман, снегопад и разряженный воздух, но спасатели справились с задачей.
"Взойдя на Эльбрус в 10 утра, они водрузили Знамя Победы на высочайшей вершине Европы", — указали в МЧС.
Ранее Лайф писал о том, что в Мелитополе на главной площади водрузили символ Победы над фашистской Германией — Красное знамя Победы.