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6 мая, 17:19

На главной площади Мелитополя водрузили Красное знамя Победы

<p>Красное знамя в Мелитополе. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/zpvestnik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК</a></p>

Красное знамя в Мелитополе. Фото © Telegram / ЗАПОРОЖСКИЙ ВЕСТНИК

В Мелитополе на главной площади водрузили символ Победы над фашистской Германией — Красное знамя Победы. Об этом пишет телеграм-канал "Запорожский вестник".

"Флаг России планируют вернуть на своё места после празднования Дня Победы", — сказано в сообщении.

Знамя поднимали без официальных лиц и торжественной церемонии. По информации ТАСС, это было сделано для безопасности. Однако на мероприятие пустили журналистов.

Уточняется, что знамя установили в Мелитополе в преддверии празднования Дня Победы. Госучреждения, крупные предприятия и образовательные организации Запорожской области постепенно присоединяются к акции "Под знаменем Победы".

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Ранее Лайф сообщал о том, что сервис VK проведёт День Победы вместе с пользователями. Они смогут принять участие в проекте "Лица Победы" и фотомарафоне, послушать известные стихи в исполнении артистов и блогеров.

Илья Суриков
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