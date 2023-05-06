На главной площади Мелитополя водрузили Красное знамя Победы

В Мелитополе на главной площади водрузили символ Победы над фашистской Германией — Красное знамя Победы. Об этом пишет телеграм-канал "Запорожский вестник".

"Флаг России планируют вернуть на своё места после празднования Дня Победы", — сказано в сообщении.

Знамя поднимали без официальных лиц и торжественной церемонии. По информации ТАСС, это было сделано для безопасности. Однако на мероприятие пустили журналистов.

Уточняется, что знамя установили в Мелитополе в преддверии празднования Дня Победы. Госучреждения, крупные предприятия и образовательные организации Запорожской области постепенно присоединяются к акции "Под знаменем Победы".