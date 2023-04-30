Политолог назвал Знамя Победы над Рейхстагом знаком неизбежности исторического торжества России

30 апреля исполняется 78 лет со дня водружения советскими воинами Знамени Победы над Рейхстагом в Берлине. Политолог, кандидат исторических наук Александр Рудаков заявил, что это знамя символизирует неизбежность исторического торжества России над противником любого масштаба и силы. В интервью Лайфу он отметил, что данная тема особенно актуальна сейчас, когда страна ведёт борьбу с идеологическим наследниками Третьего Рейха.

"Знамя, поднятое над Рейхстагом, — это важнейший символ российской цивилизации. Значение этого символа огромно, он раскрывается и в военно-историческом, и в этическом, и в культурном измерении. Безусловно, это символ победы над военно-политической машиной Третьего Рейха, претендовавшей на глобальную гегемонию. В ходе Великой Отечественной войны была разгромлена одна из сильнейших армий в истории человечества, поставившая на колени практически всю Европу", — отметил Александр Рудаков.

Он считает, что в культурном контексте Знамя Победы символизирует способность России побеждать в цивилизационном многовековом противостоянии. На протяжении столетий не только Германия, но и другие сильнейшие страны Европы пытались покорить Россию, отметил Рудаков.

"В этом контексте стоит вспомнить, что среди надписей на стенах Рейхстага, которые сделали советские воины, есть одна, оставленная, по всей видимости, человеком, который в мирное время был учителем истории. В этой надписи только цифры — 1760, 1813, 1945. Именно в эти годы наши воины входили в Берлин в ходе Семилетней войны, во время войны с Наполеоном, и, наконец, в последние дни Великой Отечественной", — рассказал политолог.

В этическом же смысле красное знамя над Рейхстагом — символ победы идеалов добра, гуманизма и справедливости над политическим злом, чудовищной и жесткой идеологией нацизма, заключил Рудаков.