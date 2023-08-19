Группа российских альпинистов попросила о помощи при восхождении на Памир
Посольство сообщило о спасении альпинистов из России в горах Таджикистана
Российские альпинисты получили травмы во время маршрута по горам Памира в Таджикистане, но спасатели смогли добраться к туристам и доставить их в больницу в Душанбе. Об этом рассказали в Посольстве РФ в стране.
"19 августа группа российских альпинистов, пострадавших в ходе прохождения туристического спортивного маршрута в горах Памира, была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота 4300 метров) и доставлена в город Душанбе", — указано в тексте.
В дипмиссии заметили, что история закончилась благополучно, потому что россияне заблаговременно сообщили о своём восхождении в Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, а также информировали посольство. Сейчас всем пострадавшим медики оказывают помощь.
Ранее сообщалось, что группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. В этот момент альпинисты находились на высоте трёх с половиной тысяч метров. Спасатели на вертолёте доставили несколько человек в больницу Нальчика.