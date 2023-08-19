Группа российских альпинистов попросила о помощи при восхождении на Памир

Российские альпинисты получили травмы во время маршрута по горам Памира в Таджикистане, но спасатели смогли добраться к туристам и доставить их в больницу в Душанбе. Об этом рассказали в Посольстве РФ в стране.

"19 августа группа российских альпинистов, пострадавших в ходе прохождения туристического спортивного маршрута в горах Памира, была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота 4300 метров) и доставлена в город Душанбе", — указано в тексте.