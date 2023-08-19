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19 августа, 13:23

Группа российских альпинистов попросила о помощи при восхождении на Памир

Посольство сообщило о спасении альпинистов из России в горах Таджикистана

Российские альпинисты получили травмы во время маршрута по горам Памира в Таджикистане, но спасатели смогли добраться к туристам и доставить их в больницу в Душанбе. Об этом рассказали в Посольстве РФ в стране.

"19 августа группа российских альпинистов, пострадавших в ходе прохождения туристического спортивного маршрута в горах Памира, была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота 4300 метров) и доставлена в город Душанбе", указано в тексте.

В дипмиссии заметили, что история закончилась благополучно, потому что россияне заблаговременно сообщили о своём восхождении в Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, а также информировали посольство. Сейчас всем пострадавшим медики оказывают помощь.

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Ранее сообщалось, что группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. В этот момент альпинисты находились на высоте трёх с половиной тысяч метров. Спасатели на вертолёте доставили несколько человек в больницу Нальчика.

Обложка ©

t.me / Посольство России в Таджикистане

Татьяна Миссуми
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