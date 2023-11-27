Банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA похитила и убила жену бизнесмена в Новороссийске

Банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA Кареном Торояном похитила 38-летнюю женщину в Новороссийске. Позже её тело было обнаружено в лесу в районе кладбища "Кабахаха", передаёт телеграм-канал SHOT.

Супруга местного бизнесмена ехала в фитнес-клуб, когда на неё напали 29-летний Карен Тороян, 30-летний Ридван Алиев и 33-летний Ашот Агаян. Они угнали автомобиль женщины, после чего нанесли его хозяйке множественные ножевые ранения.

Банду задержали. Оказалось, что ранее её участники уже похищали людей. Так, Тороян и подельники напали на двух водителей в гаражах. Одного из них они посадили в багажник Renault Duster, покатали по городу, но, "чего-то испугавшись", бросили машину с человеком внутри и скрылись. Позже они похитили владельца Hyundai Matrix, которого также посадили в багажник. Задержанные бросили мужчину в безлюдном месте и угнали автомобиль.

По факту нападений и убийства возбуждены уголовные дела. Во время допроса Алиеву стало плохо, в результате чего он скончался. О причинах смерти подозреваемого не сообщается.