Банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA похитила и убила жену бизнесмена в Новороссийске
SHOT: Боец MMA Карен Тороян похитил и убил женщину в Новороссийске
Похищенная жительница Новороссийска. Обложка © t.me / shot_shot
Банда автоугонщиков во главе с бойцом MMA Кареном Торояном похитила 38-летнюю женщину в Новороссийске. Позже её тело было обнаружено в лесу в районе кладбища "Кабахаха", передаёт телеграм-канал SHOT.
Супруга местного бизнесмена ехала в фитнес-клуб, когда на неё напали 29-летний Карен Тороян, 30-летний Ридван Алиев и 33-летний Ашот Агаян. Они угнали автомобиль женщины, после чего нанесли его хозяйке множественные ножевые ранения.
Банду задержали. Оказалось, что ранее её участники уже похищали людей. Так, Тороян и подельники напали на двух водителей в гаражах. Одного из них они посадили в багажник Renault Duster, покатали по городу, но, "чего-то испугавшись", бросили машину с человеком внутри и скрылись. Позже они похитили владельца Hyundai Matrix, которого также посадили в багажник. Задержанные бросили мужчину в безлюдном месте и угнали автомобиль.
По факту нападений и убийства возбуждены уголовные дела. Во время допроса Алиеву стало плохо, в результате чего он скончался. О причинах смерти подозреваемого не сообщается.
Ранее Лайф писал, что под Орлом мужчины похитили 16-летнюю девочку, увезли её на машине, но попались в соседнем регионе. Злоумышленников из Краснодарского края задержали, а спасённую девушку отправили к родителям.