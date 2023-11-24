Мужчины похитили 16-летнюю девочку под Орлом, увезли на машине, но попались в соседнем регионе

В Ростовской области задержали двух злоумышленников из Краснодарского края, похитивших 16-летнюю девушку в Орловской области. В отношении похитителей заведено уголовное дело, а спасённую девушку отправили к родителям. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Орловскому региону.

"Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту похищения 16-летней жительницы Новосильского района области по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)", — говорится в публикации ведомства.

По информации следствия, двое мужчин из Краснодарского края 21 ноября приехали со своим знакомым в один из населённых пунктов Новосильского района Орловской области, где силой усадили несовершеннолетнюю в автомобиль и уехали из региона. Исчезновение девочки заметила её мать и сразу же заявила об этом в полицию.

Дежурная часть орловского УМВД разослала ориентировку на автомобиль "Лада-Гранта" с номерами Ростовского региона. Машину опознали сотрудники ГИБДД в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области и остановили транспортное средство, задержав похитителей и отправив девочку домой к родителям в сопровождении полицейских. Следствие ходатайствует о помещении преступников под стражу.