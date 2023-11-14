Иракский телеканал впервые с момента похищения показал видео с россиянкой Цурковой

Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые с момента похищения появилась исследовательница Елизавета Цуркова. На камеру она на иврите признаётся в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и критикует действия Тель-Авива в секторе Газа.

Похищенная исследовательница Елизавета Цуркова призналась в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и раскритиковала Израиль за действия в секторе Газа. © YouTube / قناة الرابعة - Al Rabiaa TV

Цуркова призналась, что работала в Сирии для построения связей между Израилем и демократическими силами САР на северо-востоке страны.

"Я туда приехала в 2019 году во время службы в "Моссаде" и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией", — сказала исследовательница.

Кроме того, Цуркова раскритиковала действия Израиля в секторе Газа и заявила, что израильским премьером Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир.

Также Цуркова призвала семью добиваться её освобождения. При этом телеканал не раскрыл, как получил видеозапись и где сейчас находится исследовательница.