Иракский телеканал впервые с момента похищения показал видео с россиянкой Цурковой
Телеканал Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной россиянкой Цурковой
Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой впервые с момента похищения появилась исследовательница Елизавета Цуркова. На камеру она на иврите признаётся в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и критикует действия Тель-Авива в секторе Газа.
Похищенная исследовательница Елизавета Цуркова призналась в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и раскритиковала Израиль за действия в секторе Газа. © YouTube / قناة الرابعة - Al Rabiaa TV
Цуркова призналась, что работала в Сирии для построения связей между Израилем и демократическими силами САР на северо-востоке страны.
"Я туда приехала в 2019 году во время службы в "Моссаде" и ЦРУ. После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией", — сказала исследовательница.
Кроме того, Цуркова раскритиковала действия Израиля в секторе Газа и заявила, что израильским премьером Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир.
Также Цуркова призвала семью добиваться её освобождения. При этом телеканал не раскрыл, как получил видеозапись и где сейчас находится исследовательница.
Напомним, о похищении Елизаветы Цурковой стало известно в июле. Она пропала в Ираке, куда приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Считалось, что за её похищением стоят сторонники движения "Хезболла".
Кадр видео YouTube / قناة الرابعة - Al Rabiaa TV