Назван возможный мотив похитителей гражданки России и Израиля в Багдаде

Елизавету Цурков, гражданку России и Израиля, могли похитить в Ираке с целью оказать давление на израильские власти, чтобы подтолкнуть их к решению освободить задержанного "Моссадом" иранца. Об этом со ссылкой на источники в иракском шиитском ополчении "Аль-Хашд аш-Шааби", Управлении национальной безопасности республики и неназванных членов парламента сообщила газета "Аш-Шарк аль-Аусат" в ночь на воскресенье, 9 июля.

По информации издания, организованное в Багдаде похищение Цурков может быть инструментом давления на Израиль, который поспособствует возобновлению вставших на мёртвой точке переговоров об освобождении иранского гражданина Юсефа Шахбази, задержанного израильскими разведчиками во время операции на территории Ирана. Данные о том, где сейчас находится Елизавета Цурков, разнятся.

Источники издания среди иракских вооружённых формирований сообщали о том, что заложница находится в плену у проиранской группировки "Катаиб Хезболлах". Другие информаторы говорят, что Цурков уже перевезли из Ирака в Иран. Есть также сведения, что между Израилем и Ираном состоялась серия контактов, посредником в которой выступила одна из неарабских стран региона. А по версии некоторых собеседников "Аш-Шарк аль-Аусат", диалог между государствами осуществляется при участии России, а его результатом может стать освобождение Елизаветы Цурков в обмен на Шахбази.