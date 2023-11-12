Садисты до смерти запытали и изувечили пенсионера в Приангарье из-за пропавшего коня

Ранее судимые жители Иркутской области жестоко расправились с 67-летним пасечником из села Оса, заподозрив его в краже коня. Преступление было совершено в октябре 2022 года, однако следствие вынесло обвинительное заключение лишь спустя год. Об этом сообщил SHOT.

Дочь убитого пасечника в Иркутской области — о случившемся. Видео © t.me / SHOT

Стражи правопорядка установили, что рецидивисты проживали в соседнем селе Енисей, один из них разводил жеребцов. Однажды 43-летний подозреваемый недосчитался меринов и по наводке знакомых направился к пенсионеру, похитив его из дома с 34-летним сообщником. Долгое время пасечника пытали, чтобы добиться признания. Однако ни избиения, ни удары ножом, ни воск не раскололи погибшего. От полученных травм он скончался, так и не поддавшись заточителям.

"Моего отца убили из-за коня, из-за животного. Когда его привезли, мы не могли узнать его. Это настолько был не наш папа. Пол-лица было вообще чёрным, не просто фиолетовым от синяков, оно было чёрным. Лицо — изрезанное, руки — изрезанные. Ожоги 45% поверхности тела. Причём ожоги были с головы, как будто его облили", — поделилась дочь пенсионера Евгения Богатырёва.

Следователи быстро нашли рецидивистов. Они частично признались в содеянном. Им грозит пожизненный срок.