С главным судебным приставом Рязани могли жестоко расправиться из-за женщины
SHOT: Главного судебного пристава Рязани Калужского могли убить из-за ревности
Подозреваемый в расправе над главным судебным приставом Рязани Сергей Ананикян. Обложка © Telegram / SHOT
Подозреваемый в расправе над 35-летним главным судебным приставом Рязани Сергеем Калужским мог убить его из-за ревности. Как уточняет телеграм-канал SHOT, супруга 43-летнего Сергея Ананикяна работала в ФССП вместе с убитым.
Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани Сергея Калужского. Видео © YouTube / "МВД Медиа"
1 ноября, в День судебного пристава, киллер оделся во всё чёрное, а лицо скрыл под маской — в таком виде он поехал караулить Калужского у его дома. Когда тот шёл с работы с продуктами и канистрой воды, убийца выстрелил в него три раза: в голову, грудь и живот. После этого он скрылся на велосипеде.
Подозреваемого искали несколько дней. Сначала правоохранители думали, что мотивом преступления стала профессиональная деятельность Калужского. Но всё оказалось иначе. Выяснилось, что у Ананикяна никаких долгов не было. На допросе мужчина рассказал, что испытывал сильную неприязнь к Калужскому.
"Задержанный пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему и не связано со служебной деятельностью последнего. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в СК РФ.
Как сообщал Лайф, начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летнего Сергея Калужского жестоко убили в микрорайоне Недостоево областного центра в День судебного пристава, 1 ноября. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. У Калужского остались жена и двое детей-школьников. Ранее сообщалось, что пристава могли убить из-за проблем с коллекторами или должниками.