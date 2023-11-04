С главным судебным приставом Рязани могли жестоко расправиться из-за женщины

Подозреваемый в расправе над 35-летним главным судебным приставом Рязани Сергеем Калужским мог убить его из-за ревности. Как уточняет телеграм-канал SHOT, супруга 43-летнего Сергея Ананикяна работала в ФССП вместе с убитым.

Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани Сергея Калужского. Видео © YouTube / "МВД Медиа"

1 ноября, в День судебного пристава, киллер оделся во всё чёрное, а лицо скрыл под маской — в таком виде он поехал караулить Калужского у его дома. Когда тот шёл с работы с продуктами и канистрой воды, убийца выстрелил в него три раза: в голову, грудь и живот. После этого он скрылся на велосипеде.

Подозреваемого искали несколько дней. Сначала правоохранители думали, что мотивом преступления стала профессиональная деятельность Калужского. Но всё оказалось иначе. Выяснилось, что у Ананикяна никаких долгов не было. На допросе мужчина рассказал, что испытывал сильную неприязнь к Калужскому.