Появились подробности расправы над главным судебным приставом Рязани
В Рязани судебного пристава Калужского убили выстрелами в голову, грудь и живот
Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского убили тремя выстрелами — в голову, грудь и в живот. О подробностях расправы сообщает SHOT. Инцидент произошёл 1 ноября, в День судебного пристава.
Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского убили выстрелами в голову, грудь и в живот. Видео © Telegram / SHOT
Уточняется, что киллер подкараулил 35-летнего Калужского возле его дома, когда он возвращался с работы с пакетами продуктов. Тело убитого нашли вечером рядом с пятиэтажкой на улице Сельских Строителей. Пристав жил там вместе с женой и двумя детьми.
Известно, что Калужский был также главой отделения по взысканию административных штрафов. Предполагается, что убийцей мог быть кто-то из должников. Один из них в соцсетях требовал вернуть ему деньги и насылал проклятья на Калужского незадолго до его гибели. Сейчас убийцу ищут, он скрылся с места преступления вместе с оружием.
Ранее Лайф писал о том, что начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летний Сергей Калужский был жестоко убит в микрорайоне Недостоево областного центра. Тело погибшего обнаружили очевидцы, которые сняли его на видео.
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