Появились подробности расправы над главным судебным приставом Рязани

Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского убили тремя выстрелами — в голову, грудь и в живот. О подробностях расправы сообщает SHOT. Инцидент произошёл 1 ноября, в День судебного пристава.

Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского убили выстрелами в голову, грудь и в живот. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что киллер подкараулил 35-летнего Калужского возле его дома, когда он возвращался с работы с пакетами продуктов. Тело убитого нашли вечером рядом с пятиэтажкой на улице Сельских Строителей. Пристав жил там вместе с женой и двумя детьми.

Известно, что Калужский был также главой отделения по взысканию административных штрафов. Предполагается, что убийцей мог быть кто-то из должников. Один из них в соцсетях требовал вернуть ему деньги и насылал проклятья на Калужского незадолго до его гибели. Сейчас убийцу ищут, он скрылся с места преступления вместе с оружием.