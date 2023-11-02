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2 ноября, 07:52

Появились подробности расправы над главным судебным приставом Рязани

В Рязани судебного пристава Калужского убили выстрелами в голову, грудь и живот

Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского убили тремя выстрелами — в голову, грудь и в живот. О подробностях расправы сообщает SHOT. Инцидент произошёл 1 ноября, в День судебного пристава.

Начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского убили выстрелами в голову, грудь и в живот. Видео © Telegram / SHOT

Уточняется, что киллер подкараулил 35-летнего Калужского возле его дома, когда он возвращался с работы с пакетами продуктов. Тело убитого нашли вечером рядом с пятиэтажкой на улице Сельских Строителей. Пристав жил там вместе с женой и двумя детьми.

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Известно, что Калужский был также главой отделения по взысканию административных штрафов. Предполагается, что убийцей мог быть кто-то из должников. Один из них в соцсетях требовал вернуть ему деньги и насылал проклятья на Калужского незадолго до его гибели. Сейчас убийцу ищут, он скрылся с места преступления вместе с оружием.

Ранее Лайф писал о том, что начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летний Сергей Калужский был жестоко убит в микрорайоне Недостоево областного центра. Тело погибшего обнаружили очевидцы, которые сняли его на видео.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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