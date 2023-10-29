Регион

Уведомления отключены

29 октября, 16:11

Мать и дочь нашли убитыми в доме в Омской области

В Горьковском районе Омской области нашли убитыми пенсионерку и её мать

В Омской области возбудили уголовное дело в связи с убийством двух пенсионерок, бездыханные тела которых были найдены накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

Как рассказали в ведомстве, тела 87-летней женщины и её 65-летней дочери были обнаружены в частном доме в деревне Сягаевка Горьковского района. Тревогу забила родственница погибших, которая пришла проведать их, но обнаружила, что входная дверь в дом не была заперта.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновного лица", — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге занимавшегося делом убитых пенсионеров майора МВД нашли мёртвым

В Екатеринбурге занимавшегося делом убитых пенсионеров майора МВД нашли мёртвым

А ранее Лайф рассказывал, что под Красноярском мать пырнула ножом 17-летнего сына. В итоге подростка экстренно госпитализировали, за его жизнь сейчас борются медики, проводится доследственная проверка.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Омская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров