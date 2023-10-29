Мать и дочь нашли убитыми в доме в Омской области
В Горьковском районе Омской области нашли убитыми пенсионерку и её мать
В Омской области возбудили уголовное дело в связи с убийством двух пенсионерок, бездыханные тела которых были найдены накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России.
Как рассказали в ведомстве, тела 87-летней женщины и её 65-летней дочери были обнаружены в частном доме в деревне Сягаевка Горьковского района. Тревогу забила родственница погибших, которая пришла проведать их, но обнаружила, что входная дверь в дом не была заперта.
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновного лица", — говорится в сообщении.
А ранее Лайф рассказывал, что под Красноярском мать пырнула ножом 17-летнего сына. В итоге подростка экстренно госпитализировали, за его жизнь сейчас борются медики, проводится доследственная проверка.
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