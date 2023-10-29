Мать и дочь нашли убитыми в доме в Омской области

В Омской области возбудили уголовное дело в связи с убийством двух пенсионерок, бездыханные тела которых были найдены накануне. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК России.

Как рассказали в ведомстве, тела 87-летней женщины и её 65-летней дочери были обнаружены в частном доме в деревне Сягаевка Горьковского района. Тревогу забила родственница погибших, которая пришла проведать их, но обнаружила, что входная дверь в дом не была заперта.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновного лица", — говорится в сообщении.