Судебного пристава жестоко убили в Рязани выстрелами в голову

Начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергей Калужский жестоко убит в микрорайоне Недостоево областного центра. По информации SHOT, 35-летнего мужчину расстреляли из стрелкового оружия.

Трагедия произошла вечером 1 ноября. На опубликованных кадрах видно, как тело жертвы окружили очевидцы. Рядом с приставом лежат пакеты и пластиковая бутылка. По некоторым данным, Калужский скончался от нескольких выстрелов в голову неподалёку от собственного дома.

В Рязани расстреляли главного судебного пристава города Сергея Калужского. Видео © t.me / SHOT

Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, которые устанавливают все детали произошедшего. Главным мотивом злоумышленников могла стать профессиональная деятельность погибшего.