Российский подросток 12 раз выстрелил в сверстника, который не дал ему вейп

В Санкт-Петербурге 15-летний студент колледжа 12 раз выстрелил в 14-летнего школьника из-за того, что тот не дал ему электронную сигарету. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Инцидент произошёл в центре Северной столицы на Гражданском проспекте. По данным телеграм-канала, подростку приглянулся дорогой вейп школьника и он немедленно потребовал отдать ему электронку, на что получил отказ. После этого юноша достал пневматический пистолет и 12 раз выстрелил в оппонента, а потом ещё и добавил кулаками.

В результате школьник получил ушибы и ссадины, а напавшего на него студента задержали — вину, кстати, он уже признал. В отношении подростка возбудили уголовное дело о разбое с применением оружия. Теперь ему светит реальный тюремный срок.