В Новосибирске два школьника попали в реанимацию после курения вейпа на перемене
В Новосибирске двое школьников покурили вейп на перемене и попали в реанимацию. Как сообщает НГС, в настоящее время проводится проверка по факту случившегося.
Уточняется, что двое несовершеннолетних подростков 12 и 15 лет зашли в туалет и решили покурить вейп, после чего им стало плохо. Отмечается, что школьники на учёте не состоят, семьи у них благополучные.
Ранее Лайф писал, что воронежские следователи организовали проверку после того, как увидели ролик, где девушка даёт сестре попробовать покурить электронную сигарету. Во время инцидента мать девочек находилась на работе.
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