В Новосибирске два школьника попали в реанимацию после курения вейпа на перемене

В Новосибирске двое школьников покурили вейп на перемене и попали в реанимацию. Как сообщает НГС, в настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

Уточняется, что двое несовершеннолетних подростков 12 и 15 лет зашли в туалет и решили покурить вейп, после чего им стало плохо. Отмечается, что школьники на учёте не состоят, семьи у них благополучные.