Появилась новая версия убийства главного судебного пристава Рязани
SHOT: Рязанского пристава Калужского могли убить из-за проблем с коллекторами
Убитый главный судебный пристав Рязани Сергей Калужский. Обложка © r62.fssp.gov.ru
Главного судебного пристава Рязани Сергея Калужского могли убить из-за проблем с коллекторскими агентствами. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места убийства рязанского пристава Калужского. Видео © Telegram / СУ СК России по Рязанской области
По данным телеграм-канала, местные коллекторы были не довольны тем, что Калужский лично не давал им взыскивать с должников деньги по нескольким исполнительным производствам, из-за этого на него даже подали в суд. Сегодня, 2 ноября, главный пристав Рязани должен был явиться на заседание в качестве ответчика. Тем временем в деле об убийстве Калужского до сих пор нет подозреваемого. Сейчас по области разослана ориентировка на киллера, который подкараулил жертву вечером у его дома. Убийца во всём чёрном приехал к месту на велосипеде, его лицо было скрыто маской, а на плече висело оружие, предварительно, это был АК-47.
В то же время оперативники не исключают и другую версию убийства. Так, киллером может быть один из должников, у которого приставы как раз и списали средства.
Ранее Лайф писал о том, что начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летний Сергей Калужский был жестоко убит в микрорайоне Недостоево областного центра в День судебного пристава 1 ноября. Неизвестный сделал несколько выстрелов: в грудь, живот и голову. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. У Калужского осталась жена и двое детей-школьников.