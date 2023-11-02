Появилась новая версия убийства главного судебного пристава Рязани

По данным телеграм-канала, местные коллекторы были не довольны тем, что Калужский лично не давал им взыскивать с должников деньги по нескольким исполнительным производствам, из-за этого на него даже подали в суд. Сегодня, 2 ноября, главный пристав Рязани должен был явиться на заседание в качестве ответчика. Тем временем в деле об убийстве Калужского до сих пор нет подозреваемого. Сейчас по области разослана ориентировка на киллера, который подкараулил жертву вечером у его дома. Убийца во всём чёрном приехал к месту на велосипеде, его лицо было скрыто маской, а на плече висело оружие, предварительно, это был АК-47.