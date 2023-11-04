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4 ноября, 11:33

Задержан подозреваемый в расправе над главным судебным приставом Рязани

МВД: Задержан подозреваемый в убийстве судебного пристава Калужского

<p>Убитый главный судебный пристав Рязани Сергей Калужский. Обложка © <a href="https://r62.fssp.gov.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">r62.fssp.gov.ru</a></p>

Убитый главный судебный пристав Рязани Сергей Калужский. Обложка © r62.fssp.gov.ru

Оперативникам удалось задержать подозреваемого в убийстве главного судебного пристава Рязани Сергея Калужского. Как сообщает пресс-служба МВД России, им оказался местный житель 1979 года рождения.

Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани Сергея Калужского. Видео © YouTube / "МВД Медиа"

Подробности задержания и мотивы убийства не раскрываются. Как пояснили в ведомстве, поймать подозреваемого удалось благодаря совместной работе сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и СК России.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего", — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее Лайф писал о том, что начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летний Сергей Калужский был жестоко убит в микрорайоне Недостоево областного центра в День судебного пристава. Неизвестный сделал несколько выстрелов: в грудь, живот и голову. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. У Калужского остались жена и двое детей-школьников.

Появилась новая версия убийства главного судебного пристава Рязани

Появилась новая версия убийства главного судебного пристава Рязани

Наталья Исакова
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