Задержан подозреваемый в расправе над главным судебным приставом Рязани

Оперативникам удалось задержать подозреваемого в убийстве главного судебного пристава Рязани Сергея Калужского. Как сообщает пресс-служба МВД России, им оказался местный житель 1979 года рождения.

Подробности задержания и мотивы убийства не раскрываются. Как пояснили в ведомстве, поймать подозреваемого удалось благодаря совместной работе сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и СК России.