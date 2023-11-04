Задержан подозреваемый в расправе над главным судебным приставом Рязани
МВД: Задержан подозреваемый в убийстве судебного пристава Калужского
Убитый главный судебный пристав Рязани Сергей Калужский. Обложка © r62.fssp.gov.ru
Оперативникам удалось задержать подозреваемого в убийстве главного судебного пристава Рязани Сергея Калужского. Как сообщает пресс-служба МВД России, им оказался местный житель 1979 года рождения.
Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани Сергея Калужского. Видео © YouTube / "МВД Медиа"
Подробности задержания и мотивы убийства не раскрываются. Как пояснили в ведомстве, поймать подозреваемого удалось благодаря совместной работе сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и СК России.
"Выясняются все обстоятельства произошедшего", — отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее Лайф писал о том, что начальник отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району 35-летний Сергей Калужский был жестоко убит в микрорайоне Недостоево областного центра в День судебного пристава. Неизвестный сделал несколько выстрелов: в грудь, живот и голову. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. У Калужского остались жена и двое детей-школьников.