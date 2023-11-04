Бил поленом и ножом: Приморец учинил кровавую расправу над соседями из-за отказа дать взаймы
SHOT: В Приморье рецидивист жестоко расправился с пенсионером и напал на его жену
Кровавая драма произошла в Приморском крае. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в населённом пункте Дмитриевка в Черниговском районе рецидивист жестоко расправился с пожилой парой.
По данным канала, 60-летний мужчина, у которого уже было восемь судимостей, пришёл к пожилым соседям и попросил у них денег в долг. Услышав отказ от 85-летнего пенсионера, злоумышленник схватился за нож и полено, после чего избил и изрезал жертву. Затем он накинулся на 83-летнюю жену потерпевшего.
Услышавшие крики соседи вызвали полицию и скорую. В итоге пенсионер скончался до приезда медиков, его жена сейчас в реанимации с многочисленными ранениями и гематомами. За её жизнь борются врачи. Рецидивиста уже задержали полицейские, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее Лайф писал, что в городе Большой Камень Приморского края рецидивист решил уйти необычным способом от задержания: при виде правоохранителей мужчина попытался поджечь себя, свою возлюбленную, а заодно и самих полицейских.
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