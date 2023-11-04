Бил поленом и ножом: Приморец учинил кровавую расправу над соседями из-за отказа дать взаймы

Кровавая драма произошла в Приморском крае. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в населённом пункте Дмитриевка в Черниговском районе рецидивист жестоко расправился с пожилой парой.

По данным канала, 60-летний мужчина, у которого уже было восемь судимостей, пришёл к пожилым соседям и попросил у них денег в долг. Услышав отказ от 85-летнего пенсионера, злоумышленник схватился за нож и полено, после чего избил и изрезал жертву. Затем он накинулся на 83-летнюю жену потерпевшего.

Услышавшие крики соседи вызвали полицию и скорую. В итоге пенсионер скончался до приезда медиков, его жена сейчас в реанимации с многочисленными ранениями и гематомами. За её жизнь борются врачи. Рецидивиста уже задержали полицейские, ему грозит пожизненное лишение свободы.