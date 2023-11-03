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3 ноября, 04:52

Приморский рецидивист попытался поджечь себя, сожительницу и полицейских

SHOT: В Приморье рецидивист пытался поджечь себя, сожительницу и полицейских

В городе Большой Камень Приморского края рецидивист решил уйти необычным способом от задержания. Как пишет телеграм-канал SHOT, при виде правоохранителей мужчина попытался поджечь себя, свою возлюбленную, а заодно и самих полицейских.

По данным канала, стражи правопорядка пришли задерживать 39-летнего местного жителя, ранее уже судимого за кражу, грабёж, мошенничество и применение насилия в отношении представителя власти. Рецидивиста обнаружили в квартире у сожительницы на улице Карла Маркса, и на этот раз его подозревали в совершении нового грабежа.

Как только злоумышленник увидел сотрудников полиции, сразу заперся вместе с женщиной в квартире. Там он начал угрожать, что сожжёт всех: и себя, и полицейских, и избранницу.

Правоохранители в какой-то момент всё-таки смогли пробраться внутрь и обезвредить дебошира. Теперь мужчине грозит до девяти лет колонии за грабёж и незаконное лишение человека свободы.

Тело ребёнка, которого в Приморье зарезала мать, в луже крови обнаружил его отец

Тело ребёнка, которого в Приморье зарезала мать, в луже крови обнаружил его отец

Ранее Лайф писал, что таксист стал фигурантом уголовного дела в столице Приморья после того, как подвёз 16-летнюю пассажирку, с которой у мужчины случился конфликт. Теперь жителю Владивостока грозит арест на срок до шести месяцев.

Обложка ©

Getty Images / Michael Blann

Алексей Соловьёв
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