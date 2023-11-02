Схватил сумку: В Приморье таксист устроил конфликт со школьницей и нарвался на уголовку

Таксист стал фигурантом уголовного дела во Владивостоке после того, как подвёз 16-летнюю пассажирку, с которой у мужчины случился конфликт. Ему грозит арест на срок до шести месяцев, сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю.

Заявление в полицию написал отец школьницы. Мужчина рассказал, что его дочь возвращалась домой на такси поздней ночью. Во время поездки самочувствие девушки ухудшилось, и она испачкала салон автомобиля открывшейся рвотой. 29-летний водитель потребовал оплатить химчистку обивки, но пассажирка отказалась.

"В ходе словесного конфликта пассажирка выбежала из такси. В этот момент таксист схватил её сумку, а затем, подождав некоторое время возвращения клиентки, покинул место происшествия", — пояснили в УМВД.

Стражи правопорядка задержали водителя, который вернул пострадавшей личные вещи и принёс извинения. На него завели уголовное дело по статье "Самоуправство". Легко отделаться не удалось и отцу школьницы — ему выписали административный протокол из-за неисполнения родительских обязанностей. С девочкой же лишь провели профилактическую беседу.