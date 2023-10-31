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31 октября, 07:42

В Пензе задержали учителя, совратившего 15-летнюю школьницу прямо в лаборантской

<p>Учитель информатики из Пензы, совративший школьницу. Обложка © SHOT</p>

Учитель информатики из Пензы, совративший школьницу. Обложка © SHOT

В Пензе задержали учителя информатики школы № 71, совратившего ученицу. По данным SHOT, преступление вскрылось, когда уже 19-летняя студентка Пензенского государственного университета проболталась подругам, что, когда ей было 15 лет, к ней приставал преподаватель.

Настойчивые ухаживания увенчались для него успехом: пара занималась сексом прямо в лаборантской. На данный момент 40-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Учителю грозит до четырёх лет колонии.

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А в Хабаровском крае ищут маньяка-педофила, насиловавшего детей в заброшенном гараже. По данным Лайфа, на данный момент известно как минимум о двух его жертвах. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", извращенцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Матвей Константинов
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