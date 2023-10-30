В Хабаровском крае ищут маньяка-педофила, который затащил двух сестрёнок в гараж
SHOT: Педофила, который орудует в заброшенном гараже, ищут в Хабаровском крае
Педофила, который орудует в заброшенном гараже, ищут в Хабаровском крае. Фото © SHOT
Маньяка-педофила, который насилует девочек в заброшенном гараже, ищут в Хабаровском крае. По данным SHOT, на данный момент известно как минимум о двух жертвах.
Извращенец подкарауливает детей в селе Ильинка и затаскивает их в гаражный кооператив. Пострадавшими от его действий стали две сестрёнки 8 и 9 лет. Девочки рассказали родителям, что незнакомец заманил их в гараж и совершил страшные вещи, после чего убежал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас полицейские пытаются составить фоторобот маньяка. Не исключено, что пострадавших детей может быть больше.
А ранее в Подмосковье объявился маньяк-педофил, сообщалось, что он насилует детей в притоне для бомжей. В полицию обратилась мать одной из школьниц. Во время задержания подозреваемый признался, что действительно вступил в интимную связь с девочкой, которую якобы принял за свою жену, будучи сильно пьяным. При этом мужчина отказался признавать свою вину и сказал, что "он не такой".