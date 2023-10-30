В Хабаровском крае ищут маньяка-педофила, который затащил двух сестрёнок в гараж

Маньяка-педофила, который насилует девочек в заброшенном гараже, ищут в Хабаровском крае. По данным SHOT, на данный момент известно как минимум о двух жертвах.

Извращенец подкарауливает детей в селе Ильинка и затаскивает их в гаражный кооператив. Пострадавшими от его действий стали две сестрёнки 8 и 9 лет. Девочки рассказали родителям, что незнакомец заманил их в гараж и совершил страшные вещи, после чего убежал.