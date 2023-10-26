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26 октября, 14:29
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"Думал, сплю с женой": Педофил из Подольска объяснил помутнением изнасилование девочки в притоне для бомжей

В Подольске задержан подозреваемый в изнасиловании девочки в заброшенном здании

В подмосковном Подольске полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании пятиклассницы в местной заброшенной больнице. Об этом сообщили в областном УМВД РФ.

В Подмосковье поймали насильника школьницы. Видео © VK / ГУ МВД России по Московской области

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Дмитровском городском округе по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки задержан житель Раменского городского округа 1995 года рождения", уточнили в ведомстве.

На допросе 28-летний мужчина признался, что действительно вступил в интимную связь со школьницей, которую якобы принял за свою жену, будучи сильно пьяным. Он также заявил полицейским, что девочка, мол, сама позвала его, попросила денег и повела за собой. Мужчина отказался признавать свою вину и сказал, что "он не такой".

Сосед-педофил насиловал похищенную девочку с аутизмом, пока её искала полиция с волонтёрами

Сосед-педофил насиловал похищенную девочку с аутизмом, пока её искала полиция с волонтёрами

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Подольске мужчина позвал 11-летнюю девочку в здание заброшенной больницы, где надругался над ней. В полицию обратилась мать ребёнка. Следствие не исключает, что жертв преступника может быть больше.

Обложка ©

VK / ГУ МВД России по Московской области

Татьяна Миссуми
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    Андрей Грачёввчера в 15:39

    Смерть ублюдку Свилуанову!

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