"Думал, сплю с женой": Педофил из Подольска объяснил помутнением изнасилование девочки в притоне для бомжей

В подмосковном Подольске полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании пятиклассницы в местной заброшенной больнице. Об этом сообщили в областном УМВД РФ.

В Подмосковье поймали насильника школьницы. Видео © VK / ГУ МВД России по Московской области

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Дмитровском городском округе по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки задержан житель Раменского городского округа 1995 года рождения", — уточнили в ведомстве.

На допросе 28-летний мужчина признался, что действительно вступил в интимную связь со школьницей, которую якобы принял за свою жену, будучи сильно пьяным. Он также заявил полицейским, что девочка, мол, сама позвала его, попросила денег и повела за собой. Мужчина отказался признавать свою вину и сказал, что "он не такой".