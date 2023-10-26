"Думал, сплю с женой": Педофил из Подольска объяснил помутнением изнасилование девочки в притоне для бомжей
В Подольске задержан подозреваемый в изнасиловании девочки в заброшенном здании
В подмосковном Подольске полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании пятиклассницы в местной заброшенной больнице. Об этом сообщили в областном УМВД РФ.
В Подмосковье поймали насильника школьницы. Видео © VK / ГУ МВД России по Московской области
"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Дмитровском городском округе по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки задержан житель Раменского городского округа 1995 года рождения", — уточнили в ведомстве.
На допросе 28-летний мужчина признался, что действительно вступил в интимную связь со школьницей, которую якобы принял за свою жену, будучи сильно пьяным. Он также заявил полицейским, что девочка, мол, сама позвала его, попросила денег и повела за собой. Мужчина отказался признавать свою вину и сказал, что "он не такой".
Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Подольске мужчина позвал 11-летнюю девочку в здание заброшенной больницы, где надругался над ней. В полицию обратилась мать ребёнка. Следствие не исключает, что жертв преступника может быть больше.