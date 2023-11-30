В похищении девочки под Калугой заподозрили её сидящего в колонии отца-рецидивиста

Отца похищенной в Калужской области девочки проверяют на причастность к её пропаже. 37-летний Михаил Малько — мошенник-рецидивист, который в настоящее время сидит в исправительной колонии. Одна из версий следствия такова: мужчина мог устроить похищение дочери удалённо через подельников, ведь он в курсе подробностей её жизни и знает маршрут, по которому та возвращается из школы. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, отец похищенной Златы имеет судимости за кражу, угон, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и мошенничество с кредитами, совершённое группой лиц по предварительному сговору, и сейчас отбывает срок за свои злодеяния. Его дочь жила с мамой, которая работает в монастыре кладовщицей и вряд ли располагает полутора миллионами рублей в криптовалюте.