В похищении девочки под Калугой заподозрили её сидящего в колонии отца-рецидивиста
SHOT: Отца похищенной в Козельске девочки проверяют на причастность к её пропаже
Отец похищенной в Калужской области девочки Златы — Михаил Малько. Обложка © VK / Михаил Малько
Отца похищенной в Калужской области девочки проверяют на причастность к её пропаже. 37-летний Михаил Малько — мошенник-рецидивист, который в настоящее время сидит в исправительной колонии. Одна из версий следствия такова: мужчина мог устроить похищение дочери удалённо через подельников, ведь он в курсе подробностей её жизни и знает маршрут, по которому та возвращается из школы. Об этом сообщает SHOT.
По информации канала, отец похищенной Златы имеет судимости за кражу, угон, управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и мошенничество с кредитами, совершённое группой лиц по предварительному сговору, и сейчас отбывает срок за свои злодеяния. Его дочь жила с мамой, которая работает в монастыре кладовщицей и вряд ли располагает полутора миллионами рублей в криптовалюте.
Также следствие не исключает и другие версии похищения. В частности, правоохранители предполагают, что пропажа девочки может быть делом рук кого-то из обманутых её отцом.
Напомним, в Козельске Калужской области ищут пропавшую 8-летнюю девочку. После обеда 29 ноября Злата Липовая вышла из школы, но домой не вернулась. Позже стало известно, что школьница была похищена: неизвестные выставили её матери требование выкупа в размере 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.