Вскрылось странное совпадение не в пользу отца похищенной под Калугой 8-летней девочки

Странные детали вскрылись в деле о похищении 8-летней девочки в Козельске Калужской области: в тот момент, когда за школьницу просили "криптовыкуп", её отца Михаила Малько судили по делу о махинациях с электронной валютой. Поэтому правоохранители не исключают версии, что к исчезновению ребёнка могли приложить руку его друзья или те, кому он задолжал.

По информации SHOT, 37-летнего Михаила привезли в суд на заседание в 14:40. Он обвинялся в краже электронных денег. В это же время его дочь кто-то украл и попросил выкуп в такой же валюте — 1,5 млн рублей на криптокошелёк. Сам мужчина причастность к похищению дочери отрицает.