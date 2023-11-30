Вскрылось странное совпадение не в пользу отца похищенной под Калугой 8-летней девочки
SHOT: Во время похищения девочки в Козельске её отца судили за кражу крипты
Отец похищенной в Калужской области девочки Златы Михаил Малько. Обложка © VK / Михаил Малько
Странные детали вскрылись в деле о похищении 8-летней девочки в Козельске Калужской области: в тот момент, когда за школьницу просили "криптовыкуп", её отца Михаила Малько судили по делу о махинациях с электронной валютой. Поэтому правоохранители не исключают версии, что к исчезновению ребёнка могли приложить руку его друзья или те, кому он задолжал.
По информации SHOT, 37-летнего Михаила привезли в суд на заседание в 14:40. Он обвинялся в краже электронных денег. В это же время его дочь кто-то украл и попросил выкуп в такой же валюте — 1,5 млн рублей на криптокошелёк. Сам мужчина причастность к похищению дочери отрицает.
Мама Златы круглой суммой для выкупа не владеет. Она сама находится в списке должников за неуплату кредитов и коммуналки, долг около 250 тысяч рублей. К слову, женщина не значится в числе подозреваемых в похищении. Силовики ей верят, потому что она не пьёт, характеризуется положительно, а финансовые трудности имеет из-за бракоразводного процесса. Также у матери нет мотива.
Напомним, в Козельске Калужской области ищут пропавшую 8-летнюю девочку. После обеда 29 ноября Злата Липовая вышла из школы, но домой не вернулась. Позже стало известно, что школьница была похищена: неизвестные выставили её матери требование выкупа в размере 1,5 миллиона рублей в криптовалюте.