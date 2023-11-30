"Дяди били": Украденная под Калугой девочка рассказала о жестоком обращении похитителей

Пропавшая в Козельске восьмилетняя девочка нашлась в деревне Таратухино в Тульской области. Это примерно в тридцати километрах от её дома. Врачи скорой зафиксировали ушибы груди и руки у школьницы. По словам ребёнка, похитили её "неизвестные дяди", которые "били и толкали", а потом высадили на трассе.

Как рассказал SHOT, до деревни девочка добралась пешком. Ближе к восьми вечера она стала стучать в двери местным жителям, чтобы её пустили погреться. Хозяйка одного из домов впустила испуганную школьницу, накормила её и позвонила сотрудникам служб.