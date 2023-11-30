"Дяди били": Украденная под Калугой девочка рассказала о жестоком обращении похитителей
Врачи скорой зафиксировали ушибы груди и руки у похищенной в Козельске девочки
Пропавшая в Козельске девочка с полицейским после обнаружения. Фото © T.me / Ирина Волк
Пропавшая в Козельске восьмилетняя девочка нашлась в деревне Таратухино в Тульской области. Это примерно в тридцати километрах от её дома. Врачи скорой зафиксировали ушибы груди и руки у школьницы. По словам ребёнка, похитили её "неизвестные дяди", которые "били и толкали", а потом высадили на трассе.
Как рассказал SHOT, до деревни девочка добралась пешком. Ближе к восьми вечера она стала стучать в двери местным жителям, чтобы её пустили погреться. Хозяйка одного из домов впустила испуганную школьницу, накормила её и позвонила сотрудникам служб.
По словам женщины, девочка была очень напугана и жаловалась на боли, поэтому её забрали медики, после осмотра школьницу отправят в Козельск. Следствие по делу о похищении продолжается, преступников ищут.
Напомним, в Козельске Калужской области после обеда 29 ноября девочка вышла из школы, но домой не вернулась. Позже стало известно, что она была похищена: неизвестные выставили её матери требование выкупа в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте. В преступлении заподозрили её сидящего в колонии отца-рецидивиста.