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30 ноября, 19:09

"Дяди били": Украденная под Калугой девочка рассказала о жестоком обращении похитителей

Врачи скорой зафиксировали ушибы груди и руки у похищенной в Козельске девочки

<p>Пропавшая в Козельске девочка с полицейским после обнаружения. Фото © T.me / <a href="https://t.me/IrinaVolk_MVD/24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ирина Волк</a></p>

Пропавшая в Козельске девочка с полицейским после обнаружения. Фото © T.me / Ирина Волк

Пропавшая в Козельске восьмилетняя девочка нашлась в деревне Таратухино в Тульской области. Это примерно в тридцати километрах от её дома. Врачи скорой зафиксировали ушибы груди и руки у школьницы. По словам ребёнка, похитили её "неизвестные дяди", которые "били и толкали", а потом высадили на трассе.

Как рассказал SHOT, до деревни девочка добралась пешком. Ближе к восьми вечера она стала стучать в двери местным жителям, чтобы её пустили погреться. Хозяйка одного из домов впустила испуганную школьницу, накормила её и позвонила сотрудникам служб.

По словам женщины, девочка была очень напугана и жаловалась на боли, поэтому её забрали медики, после осмотра школьницу отправят в Козельск. Следствие по делу о похищении продолжается, преступников ищут.

Похитители бросили украденную под Калугой девочку на обочине дороги в Тульской области

Похитители бросили украденную под Калугой девочку на обочине дороги в Тульской области

Напомним, в Козельске Калужской области после обеда 29 ноября девочка вышла из школы, но домой не вернулась. Позже стало известно, что она была похищена: неизвестные выставили её матери требование выкупа в размере полутора миллионов рублей в криптовалюте. В преступлении заподозрили её сидящего в колонии отца-рецидивиста.

Александра Мышляева
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