Пропавшего во Владимире парня нашли в огромном сугробе в лесу благодаря вещему сну

Во Владимире чудом спасли юношу, пролежавшего трое суток в лесном сугробе после того, как он потерял сознание, отморозил ноги и не мог вернуться домой. Как рассказал SHOT, его искали 80 человек, но парня спас вещий сон, который приснился одной из волонтёров.

Во Владимире нашли 18-летнего парня, который три дня пролежал в лесном сугробе. Видео © SHOT

18-летний Андрей Кочетков ушёл из дома 1 декабря, а вечером не вернулся, на звонки родителей не отвечал. Только спустя сутки молодой человек дозвонился до отца и сказал, что находится в лесу и не может идти. По геолокации удалось установить примерный радиус для поиска.

Три дня волонтёры "Лиза алерт" вместе с полицейскими и неравнодушными горожанами искали парня, но поиски результатов не давали. Когда надежда на спасение пропала, одна из волонтёров сказала, что ей приснился сон, где Андрей лежит возле болота. Так как надежды оставалось всё меньше, было принято решение довериться чуду. Все 80 поисковиков не могли поверить глазам, когда еле живого юношу нашли именно там, куда указывала волонтёр.

Андрея в критическом состоянии госпитализировали. Врачам удалось спасти его, но сейчас он находится в реанимации с сильным повреждением тканей на ногах из-за обморожения.