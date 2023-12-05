В Москве школьницу ударило током во время предновогоднего украшения класса
Восьмиклассница попала в больницу после удара током в кабинете школы в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошёл в столичной школе № 218 на Дмитровском шоссе. 14-летняя девочка занималась предновогодним украшением класса и крепила гирлянду к интерактивной доске. В этот момент она внезапно получила разряд тока, после чего её рука начала неметь. Школьницу экстренно госпитализировали.
Пока остаётся загадкой, что именно ударило током девочку — гирлянда или доска. Полиция организовала проверку.
Ранее в Красноярском крае 10-летняя девочка скончалась от удара током после того, как уронила в ванну находившийся на зарядке смартфон. Несчастный случай произошёл, пока родителей не было дома.
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