Под Красноярском 10-летняя девочка умерла от удара током, уронив телефон в ванну

По информации телеграм-канала, трагедия произошла в городе Ачинске. Пока родители отсутствовали дома, 10-летняя школьница решила принять ванну с пеной. Девочка сидела в соцсетях, в то время как её телефон находился на зарядке. В какой-то момент она выронила гаджет из рук. В итоге смартфон упал в воду и ребёнок получил смертельный удар током. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.