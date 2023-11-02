Под Красноярском 10-летняя девочка умерла от удара током, уронив телефон в ванну
SHOT: В Красноярском крае 10-летняя девочка умерла из-за упавшего в ванну iPhone
Кадры с места происшествия, где 10-летняя девочка погибла от удара током. Обложка © Telegram / SHOT
В Красноярском крае 10-летняя девочка получила смертельный удар током, уронив в ванну с водой iPhone. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, трагедия произошла в городе Ачинске. Пока родители отсутствовали дома, 10-летняя школьница решила принять ванну с пеной. Девочка сидела в соцсетях, в то время как её телефон находился на зарядке. В какой-то момент она выронила гаджет из рук. В итоге смартфон упал в воду и ребёнок получил смертельный удар током. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.
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