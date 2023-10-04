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4 октября, 05:45

В Томской области электроплита убила годовалую девочку, когда матери не было дома

SHOT: В селе Минаевка Томской области электроплита убила годовалую девочку

В селе Минаевка Томской области электроплита убила годовалую девочку. Мама малышки отлучилась в детский сад, чтобы забрать сына, и, когда вернулась домой, нашла дочь уже мёртвой.

Как сообщает SHOT, трагедия произошла днём 3 октября. 27-летняя мать оставила двух маленьких дочерей одних в доме (одной из малышек — два года, второй — годик). Женщина думала, что быстро заберёт из детского сада сына и вернётся. А когда через 20 минут она пришла домой, на малышке сверху лежала плита. Она уже не дышала.

В настоящее время устанавливается точная причина смерти ребёнка. При этом мать погибшей девочки рассказала, что плита в последнее время барахлила. Пару раз её било током во время готовки.

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А ранее Лайф писал, что двухлетний мальчик скончался на руках у матери, поперхнувшись едой. Трагедия произошла в развлекательном центре в ТЦ "Саларис" в Москве.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Баранов

Иван Косицын
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