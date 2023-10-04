В Томской области электроплита убила годовалую девочку, когда матери не было дома
SHOT: В селе Минаевка Томской области электроплита убила годовалую девочку
В селе Минаевка Томской области электроплита убила годовалую девочку. Мама малышки отлучилась в детский сад, чтобы забрать сына, и, когда вернулась домой, нашла дочь уже мёртвой.
Как сообщает SHOT, трагедия произошла днём 3 октября. 27-летняя мать оставила двух маленьких дочерей одних в доме (одной из малышек — два года, второй — годик). Женщина думала, что быстро заберёт из детского сада сына и вернётся. А когда через 20 минут она пришла домой, на малышке сверху лежала плита. Она уже не дышала.
В настоящее время устанавливается точная причина смерти ребёнка. При этом мать погибшей девочки рассказала, что плита в последнее время барахлила. Пару раз её било током во время готовки.
А ранее Лайф писал, что двухлетний мальчик скончался на руках у матери, поперхнувшись едой. Трагедия произошла в развлекательном центре в ТЦ "Саларис" в Москве.
ТАСС / Владимир Баранов