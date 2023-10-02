Мальчик из Бурятии случайно закопал себя заживо во время игры и задохнулся насмерть

В бурятском городе Кяхте 12-летний мальчик играл в куче грунта во дворе своего дома, он сделал углубление и залез туда, но выбраться не смог. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ.

Семья проводила земляные работы возле своего дома, но оставшийся грунт убрать не успела. Школьник использовал кучу для игр, проделывая в ней "пещеры" и "тоннели", пока всё не завершилось трагедией.

"30 сентября днём мальчик сделал углубление в ней и стал там играть. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребёнка", — уточнили в ведомстве. Тело ребёнка обнаружили отец со старшей дочерью. Медики назвали асфиксию причиной смерти.