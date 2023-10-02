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2 октября, 09:53

Мальчик из Бурятии случайно закопал себя заживо во время игры и задохнулся насмерть

Мальчика насмерть засыпало грунтом во время игры во дворе дома в Бурятии

В бурятском городе Кяхте 12-летний мальчик играл в куче грунта во дворе своего дома, он сделал углубление и залез туда, но выбраться не смог. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка СК РФ.

Семья проводила земляные работы возле своего дома, но оставшийся грунт убрать не успела. Школьник использовал кучу для игр, проделывая в ней "пещеры" и "тоннели", пока всё не завершилось трагедией.

"30 сентября днём мальчик сделал углубление в ней и стал там играть. В этот момент сверху кучи обвалился грунт и засыпал ребёнка", — уточнили в ведомстве. Тело ребёнка обнаружили отец со старшей дочерью. Медики назвали асфиксию причиной смерти.

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Ранее сообщалось, что умер двухлетний мальчик, которого ударило током во время игры с переходником в квартире в Петербурге. 26-летней матери малыша, которая отвлеклась на домашние дела, теперь грозит до двух лет колонии.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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