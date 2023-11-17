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17 ноября, 16:52

Пережил взрыв гранаты и 6000 вольт: Неубиваемый астраханец дважды чудом избежал смерти

Врачи Астраханской области спасли ветерана СВО после удара током в 6000 вольт

<p>Спасённый врачами после удара током напряжением в 6000 вольт ветеран СВО. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/minzdravao" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Астраханской области</a></p>

Спасённый врачами после удара током напряжением в 6000 вольт ветеран СВО. Обложка © VK / Минздрав Астраханской области

Медики Александро-Мариинской больницы в Астраханской области спасли мужчину, ранее участвовавшего в специальной военной операции на Украине, после того, как он получил удар током напряжением в шесть тысяч вольт на производстве. Об этом сообщили в областном Минздраве.

"При поступлении в ожоговое отделение состояние пациента было критическим. Он прибыл с частичной потерей памяти и серьёзными ожогами на шее, правом плече, спине и левой руке", рассказала анестезиолог-реаниматолог Екатерина Мельникова. Также в Минздраве объяснили, что "производственную электротравму в результате работы с напряжением шесть тысяч вольт" пациент получил ещё в начале сентябре и перенёс с того момента семь операций.

Реаниматолог добавила, что у мужчины были ожоги разных степеней, общей площадью занимавшие более 15% кожи. Часть ран была обуглена и покрыта копотью, а одно из повреждений было таким серьёзным, что потребовало ампутации части руки. Было проведено три операции по пересадке кожи и четыре по удалению подвергнувшихся некрозу тканей. Сейчас пациенту лучше, впереди многоэтапная реабилитация в клинике и протезирование.

Сам пострадавший рассказал, что это уже не первый случай, когда он совсем чуть-чуть разминулся со смертью. Так, во время службы в зоне СВО, его автомобиль был атакован беспилотником, сбросившим гранату именно тогда, когда мужчина высунулся из люка, чтобы проветриться.

"Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет", отметил он, заявив, что считает оба этих случая чудесами.

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Юрий Лысенко
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