Медики Александро-Мариинской больницы в Астраханской области спасли мужчину, ранее участвовавшего в специальной военной операции на Украине, после того, как он получил удар током напряжением в шесть тысяч вольт на производстве. Об этом сообщили в областном Минздраве.

"При поступлении в ожоговое отделение состояние пациента было критическим. Он прибыл с частичной потерей памяти и серьёзными ожогами на шее, правом плече, спине и левой руке", — рассказала анестезиолог-реаниматолог Екатерина Мельникова. Также в Минздраве объяснили, что "производственную электротравму в результате работы с напряжением шесть тысяч вольт" пациент получил ещё в начале сентябре и перенёс с того момента семь операций.

Реаниматолог добавила, что у мужчины были ожоги разных степеней, общей площадью занимавшие более 15% кожи. Часть ран была обуглена и покрыта копотью, а одно из повреждений было таким серьёзным, что потребовало ампутации части руки. Было проведено три операции по пересадке кожи и четыре по удалению подвергнувшихся некрозу тканей. Сейчас пациенту лучше, впереди многоэтапная реабилитация в клинике и протезирование.

Сам пострадавший рассказал, что это уже не первый случай, когда он совсем чуть-чуть разминулся со смертью. Так, во время службы в зоне СВО, его автомобиль был атакован беспилотником, сбросившим гранату именно тогда, когда мужчина высунулся из люка, чтобы проветриться.

"Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет", — отметил он, заявив, что считает оба этих случая чудесами.