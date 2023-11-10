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10 ноября, 15:44

В Орле врачи спасли пациента с редкой лихорадкой Западного Нила после охоты

<p>В Орле врачи спасли пациента с лихорадкой Западного Нила. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/bsmpsemashko?ysclid=losq7g0w21296127705&z=photo-217470491_457239619/wall-217470491_872" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БУЗ ОО БСМП им Н.А. Семашко</a></p>

В Орле врачи спасли пациента с лихорадкой Западного Нила. Обложка © VK / БУЗ ОО БСМП им Н.А. Семашко

В Орле врачи спасли пациента с лихорадкой Западного Нила. Как сообщили в пресс-службе регионального Депздрава, состояние мужчины было крайне тяжёлым, из-за чего на протяжении целых двух недель он находился на ИВЛ.

Пациент поступил в Больницу скорой медицинской помощи имени Н.А. Семашко с признаками менингита. Затем к головной боли, температуре, двигательным нарушениям добавились двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность и мышечная слабость. Чтобы понять причину, медикам пришлось сделать целый комплекс исследований, включая анализ спинномозговой жидкости и крови, пока не удалось найти антитела к лихорадке Западного Нила.

"В практике врачей больницы пациент с таким заболеванием был впервые. Для средних широт оно не характерно, в России чаще встречается на юге. Источниками и резервуарами инфекции в природе служат птицы, а переносчиками — кровососущие комары и иксодовые клещи. Достоверный путь заражения пациента отследить не удалось, но первые признаки заболевания у него появились после вылазки на охоту", — говорится в сообщении.

Мужчина провёл две недели на ИВЛ. Его спасением занималась целая бригада из неврологов, реаниматологов, кардиологов и инфекционистов. В общей сложности пациент был в больнице больше месяца, после чего его отпустили домой.

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Наталья Исакова
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