В Подмосковье врачи впервые удалили пациенту опухоль мозга с пробуждением во время операции

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 56-летнего мужчину с опухолью головного мозга. Ранее у него случалась серия приступов эпилепсии. Нейрохирурги впервые провели операцию по удалению злокачественного образования с пробуждением пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

В результате исследований у пациента была обнаружена опухоль левой лобной и островковой долей головного мозга. Медики приняли решение о проведении микрохирургической операции под нейрофизиологическим контролем.

"С учётом того, что опухоль задевала речевые центры головного мозга, мы решили впервые в Подольской больнице провести операцию на открытом мозге с пробуждением пациента. Нашей целью было удалить опухоль и сохранить речевую функцию. На этапе определения границ опухоли с пациентом общался специально приглашённый лингвист. Параллельно, используя современное нейрохирургическое оборудование, в том числе интраоперационную нейронавигацию, мы определили границы опухоли", — подчеркнул заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский.

Медики проводят операцию по удалению опухоли мозга. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Медик уточнил, что главная сложность операции заключалась в том, чтобы успешно удалить опухоль и сохранить речевую функцию мозга. По информации ведомства, операция прошла успешно, она длилась около семи часов. На следующий день пациенту провели МРТ-исследование, которое не показало осложнений. Теперь мужчине придётся восстанавливаться около шести дней. В настоящее время он находится в стационаре, его состояние оценивается как удовлетворительное.