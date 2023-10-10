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10 октября, 08:41

В Подмосковье врачи впервые удалили пациенту опухоль мозга с пробуждением во время операции

В Подмосковье врачи удалили пациенту опухоль мозга и сохранили речевую функцию

<p>Нейрохирурги проводят операцию по удалению опухоли мозга. Обложка © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/10-10-2023-10-07-24-v-podolske-vrachi-vpervye-udalili-patsientu-opukho?ysclid=lnk12pfnam761987550" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области</a></p>

Нейрохирурги проводят операцию по удалению опухоли мозга. Обложка © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врачи Подольской областной клинической больницы спасли 56-летнего мужчину с опухолью головного мозга. Ранее у него случалась серия приступов эпилепсии. Нейрохирурги впервые провели операцию по удалению злокачественного образования с пробуждением пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

В результате исследований у пациента была обнаружена опухоль левой лобной и островковой долей головного мозга. Медики приняли решение о проведении микрохирургической операции под нейрофизиологическим контролем.

"С учётом того, что опухоль задевала речевые центры головного мозга, мы решили впервые в Подольской больнице провести операцию на открытом мозге с пробуждением пациента. Нашей целью было удалить опухоль и сохранить речевую функцию. На этапе определения границ опухоли с пациентом общался специально приглашённый лингвист. Параллельно, используя современное нейрохирургическое оборудование, в том числе интраоперационную нейронавигацию, мы определили границы опухоли", подчеркнул заведующий нейрохирургическим отделением Подольской больницы Михаил Землянский.

Медики проводят операцию по удалению опухоли мозга. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Медики проводят операцию по удалению опухоли мозга. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Медик уточнил, что главная сложность операции заключалась в том, чтобы успешно удалить опухоль и сохранить речевую функцию мозга. По информации ведомства, операция прошла успешно, она длилась около семи часов. На следующий день пациенту провели МРТ-исследование, которое не показало осложнений. Теперь мужчине придётся восстанавливаться около шести дней. В настоящее время он находится в стационаре, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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Ранее Лайф писал, что челябинские хирурги удалили у подростка опухоль в пять сантиметров и кусочек печени без разрезов (лапароскопическим методом). Оказалось, что изначально медики проверили толстую кишку и ничего там не нашли. Позже решили исследовать тонкую кишку пациентки и обнаружили рак печени.

Дарья Нарыкова
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