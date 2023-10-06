Челябинские хирурги впервые удалили подростку опухоль в печени без разрезов

Врачи Челябинской областной детской больницы (ЧОДКБ) впервые в регионе удалили опухоль в пять сантиметров и кусочек печени лапароскопическим методом — без разрезов. Соответствующая информация появилась в группе ЧОДКБ в социальной сети "ВКонтакте".

История 16-летнего подростка из Магнитогорска, который оказался на хирургическом столе, началась четыре года назад. Тогда девочка впервые обратилась за помощью к медработникам с жалобами. По словам матери, врачи ставили разные диагнозы, но назначенное лечение не помогало, а ситуация усугублялась. После того как боли усилились, ребёнку выдали направление в ЧОДКБ.

Там врачи проверили сначала толстую кишку пациентки, однако ничего не выявили. После было принято решение провести лапароскопическое обследование тонкого кишечника. Во время операции хирурги нашли то, чего никто не ожидал, — опухоль печени. Им удалось провести удаление образования и двух сегментов органа из восьми лапароскопическим методом с минимальными кровопотерями.

"Через два дня пациентку уже перевели из реанимации в обычную палату. В нашей области таким способом резекция печени ребёнку была проведена впервые", — говорит Максим Ядыкин, заведующий детским хирургическим отделением.