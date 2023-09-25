Врач рассказал, в каком случае при боли в животе нужно срочно звонить в скорую

Боль в животе — распространённый симптом, который может указывать на многие болезни. Подробнее о них рассказал в беседе с NEWS.ru врач-хирург Александр Умнов.

По словам медика, боль в животе может возникать при тромбозе верхней брыжеечной артерии и при наличии у пациента мерцательной аритмии, а боль в эпигастральной области часто возникает у людей, злоупотребляющих алкоголем или жирной пищей. В этом случае всё это указывает на развитие острого панкреатита. Но особенно опасно кишечное кровотечение.

"Боль в эпигастральной области при наличии рвоты по типу кофейной гущи, чёрного стула, бледных кожных покровов, частого пульса и снижения артериального давления указывает на желудочно-кишечное кровотечение. Это тяжёлое состояние, требующее немедленной квалифицированной помощи", — объяснил Умнов.

Специалист добавил, что у пожилых людей тянущая боль в животе может указывать на паралитическую кишечную непроходимость. Это состояние связано с замедлением моторики кишечника. Такой случай поддаётся лечению с помощью клизмы и приёма слабительных.