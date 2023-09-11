Россиянам объяснили, что нужно выпить при отравлении арбузом

Отравление арбузом происходит, если внутрь плода попали бактерии сальмонеллы. Это может произойти из-за ненадлежащих условий выращивания, хранения, транспортировки ягоды. Об этом Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

"Нитраты, ускоряющие рост арбуза, и пестициды, применяемые для уничтожения вредителей, также могут вызвать отравление", — предупредил специалист.

По его словам, симптомами отравления арбузом являются сильные боли в животе, рвота, диарея, лихорадка. В случае недомогания после употребления плода рекомендуется вызвать врачей, а также пить много жидкости и принять противодиарейное средство, чтобы предотвратить обезвоживание организма.