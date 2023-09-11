Россиянам объяснили, что нужно выпить при отравлении арбузом
Врач Умнов: При отравлении арбузом нужно промыть желудок и пить больше жидкости
Отравление арбузом происходит, если внутрь плода попали бактерии сальмонеллы. Это может произойти из-за ненадлежащих условий выращивания, хранения, транспортировки ягоды. Об этом Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.
"Нитраты, ускоряющие рост арбуза, и пестициды, применяемые для уничтожения вредителей, также могут вызвать отравление", — предупредил специалист.
По его словам, симптомами отравления арбузом являются сильные боли в животе, рвота, диарея, лихорадка. В случае недомогания после употребления плода рекомендуется вызвать врачей, а также пить много жидкости и принять противодиарейное средство, чтобы предотвратить обезвоживание организма.
"Также необходимо промыть желудок, чтобы удалить остатки съеденной пищи (выпить тёплую воду с содой) и выпить активированный уголь", — подчеркнул Умнов.
Как сообщалось ранее, 48-летняя сотрудница "Газпромбанка" купила арбуз вечером 9 сентября, дома его поела, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. Близкие предложили вызвать скорую помощь, но она отказалась. На следующий день москвичке стало ещё хуже, а когда вызвали скорую, спасти её уже не смогли. Как выяснилось, вместе с погибшей жительницей столицы арбуз ели и два её родственника. Они чувствуют себя хорошо. Позже в СК РФ заявили, что причиной смерти москвички стала острая сердечная недостаточность. Предварительно, признаков отравления арбузом не обнаружено.
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