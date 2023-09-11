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11 сентября, 08:09

Вместе с отравившейся насмерть москвичкой арбуз ели и её родственники

Вместе с насмерть отравившейся жительницей Москвы злополучный арбуз ели и два её родственника. Однако они, по данным SHOT, чувствуют себя хорошо.

По данным телеграм-канала, 48-летняя сотрудница "Газпромбанка" и двое её близких ели тот самый арбуз вечером 9 сентября. Спустя 20 часов женщине стало плохо, а у родственников не было тех же симптомов. Арбуз отправлен на экспертизу.

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Напомним, женщина купила арбуз вечером 9 сентября, дома его поела, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. Близкие предложили вызвать скорую, но она отказалась. На следующий день москвичке стало ещё хуже, а когда вызвали скорую, спасти её уже не смогли.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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