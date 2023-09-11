Вместе с отравившейся насмерть москвичкой арбуз ели и её родственники

Вместе с насмерть отравившейся жительницей Москвы злополучный арбуз ели и два её родственника. Однако они, по данным SHOT, чувствуют себя хорошо.

По данным телеграм-канала, 48-летняя сотрудница "Газпромбанка" и двое её близких ели тот самый арбуз вечером 9 сентября. Спустя 20 часов женщине стало плохо, а у родственников не было тех же симптомов. Арбуз отправлен на экспертизу.