Москвичка умерла после того, как поела арбуз
Жительница Москвы скончалась на следующий день после того, как поела арбуз. По данным SHOT, трагедия произошла 9 сентября в московском районе Хамовники.
48-летняя женщина вечером купила арбуз, дома его поела, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. Близкие предложили вызвать скорую, но она отказалась. На следующий день москвичке стало ещё хуже, а когда вызвали скорую, спасти её уже не смогли. Она скончалась в своей кровати.
Что именно стало причиной смерти, установит судмедэкспертиза.
Это не первая похожая трагедия. Так, ровно два года назад — 10 сентября 2021 года — в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. Вскоре сотрудника частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где был куплен арбуз, задержали. В 2023 году ему вынесли приговор: пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.