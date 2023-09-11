Москвичка умерла после того, как поела арбуз

Жительница Москвы скончалась на следующий день после того, как поела арбуз. По данным SHOT , трагедия произошла 9 сентября в московском районе Хамовники.

48-летняя женщина вечером купила арбуз, дома его поела, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. Близкие предложили вызвать скорую, но она отказалась. На следующий день москвичке стало ещё хуже, а когда вызвали скорую, спасти её уже не смогли. Она скончалась в своей кровати.