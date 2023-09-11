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11 сентября, 07:35

Москвичка умерла после того, как поела арбуз

Жительница Москвы скончалась на следующий день после того, как поела арбуз. По данным SHOT, трагедия произошла 9 сентября в московском районе Хамовники.

48-летняя женщина вечером купила арбуз, дома его поела, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. Близкие предложили вызвать скорую, но она отказалась. На следующий день москвичке стало ещё хуже, а когда вызвали скорую, спасти её уже не смогли. Она скончалась в своей кровати.

Что именно стало причиной смерти, установит судмедэкспертиза.

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Петербуржец решил с помощью ножа выбить у продавца скидку на арбуз

Это не первая похожая трагедия. Так, ровно два года назад — 10 сентября 2021 года — в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. Вскоре сотрудника частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где был куплен арбуз, задержали. В 2023 году ему вынесли приговор: пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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