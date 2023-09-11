В СК озвучили возможную причину смерти москвички, съевшей арбуз

Как сообщалось ранее, 48-летняя сотрудница "Газпромбанка" купила арбуз вечером 9 сентября, дома его поела, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. Близкие предложили вызвать скорую, но она отказалась. На следующий день москвичке стало ещё хуже, а когда вызвали скорую, спасти её уже не смогли. Как выяснилось, вместе с погибшей жительницей столицы арбуз ели и два её родственника. Они чувствуют себя хорошо.