Стало известно, откуда был привезён арбуз, которым насмерть отравилась москвичка
SHOT: Арбуз, которым насмерть отравилась москвичка, привезён из Астрахани
Арбуз, которым насмерть отравилась москвичка, был из Астрахани. Погибшая женщина купила злополучный плод в магазине "Фруктовый рай" у станции метро "Спортивная". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Арбуз, которым насмерть отравилась женщина в Москве, привезён из Астрахани. Видео © SHOT
Сейчас проводится проверка, правоохранители изучают документацию, изъят товар, который будет отправлен на экспертизу. Также известно, что магазин уже закрыли. Продавца полицейские увезли на допрос. По некоторым данным, хозяева магазина — муж и жена, уроженцы Азербайджана.
Ещё до закрытия торговой точки несколько напуганных покупателей успели вернуть купленные фрукты обратно в магазин. Они признались, что сделали это на фоне новостей о смерти женщины после съеденного арбуза.
Как сообщалось ранее, 48-летняя сотрудница "Газпромбанка" купила арбуз вечером 9 сентября, дома его поела, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. Близкие предложили вызвать скорую, но она отказалась. На следующий день москвичке стало ещё хуже, а когда вызвали скорую, спасти её уже не смогли.