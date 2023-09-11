Стало известно, откуда был привезён арбуз, которым насмерть отравилась москвичка

Арбуз, которым насмерть отравилась москвичка, был из Астрахани. Погибшая женщина купила злополучный плод в магазине "Фруктовый рай" у станции метро "Спортивная". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Арбуз, которым насмерть отравилась женщина в Москве, привезён из Астрахани. Видео © SHOT

Сейчас проводится проверка, правоохранители изучают документацию, изъят товар, который будет отправлен на экспертизу. Также известно, что магазин уже закрыли. Продавца полицейские увезли на допрос. По некоторым данным, хозяева магазина — муж и жена, уроженцы Азербайджана.

Ещё до закрытия торговой точки несколько напуганных покупателей успели вернуть купленные фрукты обратно в магазин. Они признались, что сделали это на фоне новостей о смерти женщины после съеденного арбуза.