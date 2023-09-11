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11 сентября, 09:46

Стало известно, откуда был привезён арбуз, которым насмерть отравилась москвичка

SHOT: Арбуз, которым насмерть отравилась москвичка, привезён из Астрахани

Арбуз, которым насмерть отравилась москвичка, был из Астрахани. Погибшая женщина купила злополучный плод в магазине "Фруктовый рай" у станции метро "Спортивная". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Арбуз, которым насмерть отравилась женщина в Москве, привезён из Астрахани. Видео © SHOT

Сейчас проводится проверка, правоохранители изучают документацию, изъят товар, который будет отправлен на экспертизу. Также известно, что магазин уже закрыли. Продавца полицейские увезли на допрос. По некоторым данным, хозяева магазина — муж и жена, уроженцы Азербайджана.

Ещё до закрытия торговой точки несколько напуганных покупателей успели вернуть купленные фрукты обратно в магазин. Они признались, что сделали это на фоне новостей о смерти женщины после съеденного арбуза.

Вместе с отравившейся насмерть москвичкой арбуз ели и её родственники

Вместе с отравившейся насмерть москвичкой арбуз ели и её родственники

Как сообщалось ранее, 48-летняя сотрудница "Газпромбанка" купила арбуз вечером 9 сентября, дома его поела, а спустя несколько часов ей стало плохо: тошнило и рвало. Близкие предложили вызвать скорую, но она отказалась. На следующий день москвичке стало ещё хуже, а когда вызвали скорую, спасти её уже не смогли.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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