"Ситуация опасная": Флеболог назвала три главных симптома болезни, которая проявляется осенью

Хронические недуги чаще всего обостряются осенью, поэтому к своему здоровью в это время года стоит отнестись внимательнее. Причём некоторые заболевания могут побеспокоить впервые. О том, как распознать тромбоз, рассказала хирург-флеболог Санкт-Петербургской клинической больницы РАН Елизавета Кудинова.

"Тромбоз — это прикрепление кровяного сгустка к стенке вены. Опасен он тем, что может оторваться, улететь в лёгкие, закрыть просвет артерии и пациент начинает испытывать дефицит кислорода. Ситуация нередкая и опасная", — пояснила эксперт телеканалу "Санкт-Петербург".

В зоне риска по тромбозу находятся люди старше 40 лет, но наиболее опасен он для пенсионеров за семьдесят, так как у них добавляются хронические заболевания. Неважно, женщина вы или мужчина, тромбоз может добраться до каждого. Однако у беременных риск развития болезни выше, особенно во время родов. Также в группу риска попадают люди с онкологическими заболеваниями. Специалист назвала признаки, по которым определяется тромбоз:

Отёк нижней конечности с одной стороны.

Интенсивные или незначительные мышечные боли, усиливающиеся при ходьбе или стоянии.

Гиперемия (покраснение кожи на лице, конечностях и слизистых).

Хирург-флеболог посоветовала обратиться за медицинской помощью, если совпадают два симптома. При острой ситуации необходимо вызвать скорую. А для того, чтобы предотвратить тромбоз, необходимо нормализовать сон, правильно питаться, много двигаться и восстановить питьевой режим. От алкоголя и курения, которые сужают сосуды по всему телу, следует отказаться.