Россиянам рассказали, кому из зумеров грозит тромбоз

Киберспортсмены могут быть наиболее подвержены тромбозу из-за сидячего образа жизни. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доктор медицинских наук и профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский.

"Киберспортсмен находится в сидячем положении долгое время. Происходит сдавливание сосудов, остановка, замедление тока крови в венозных сосудах. Это располагает к тромбозу", — отметил он.

По словам эксперта, также есть "тромбоз путешественника", когда человек длительное время находится в сидячем положении в самолёте. Происходит тромбоз нижних конечностей. Тромб отрывается, попадает по большому кругу кровообращения в полость сердца, а оттуда в сосуды малого кровообращения — и человек погибает.

"Бывали случаи, когда в результате тромбоза инвалидами становились молодые военнослужащие, а также верующие одной из мировых конфессий", — добавил профессор.

Он вспомнил случай, когда молодой человек играл в компьютерные игры порядка 24 часов. У него был наследственный тромбоз вен нижних конечностей, а после развилась тромбоэмболия лёгочной артерии. Всё закончилось летальным исходом.

Эксперт рекомендовал киберспортсменам и людям, занятым умственной работой, меньше пить кофе. Напиток пагубно влияет на клетки, которые образуют внутренний слой сосудов. Березовский посоветовал им фолиевую кислоту. Для этого нужно употреблять любые растения зелёного цвета. Также следует делать гимнастику и больше ходить.