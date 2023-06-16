Хирург дал советы путешественникам, страдающим от тромбоза
Хирург Пасов: Путешествовать при тромбозе можно, если придерживаться правил
Проблемные вены у некоторых людей не должны стать проблемой в путешествии, если пить больше воды, двигаться и не забывать про лекарства, назначенные врачом. Об этом заявил хирург-флеболог и генеральный директор медицинского центра "Кедр" Виктор Пасов.
"Нужно пить много воды, где-то два литра. Если мы говорим о полётах на самолёте, следует много ходить по салону, долго не сидеть, также советую надевать компрессионное бельё", — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Ранее Лайф рассказывал о том, что превышение уровня витамина В12 в организме человека может повысить активность свёртывающей системы крови, увеличив риск тромбозов.
Unsplash