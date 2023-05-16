Тромбоз и оранжевая кожа: Врач объяснила, какую опасность таит переизбыток витаминов

Многие люди, чувствуя весной упадок сил и ухудшение самочувствия, начинают принимать витаминные комплексы. Они действительно могут помочь и крайне полезны в нормальных количествах, однако при переизбытке грозят человеку неприятными последствиями. Об этом предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

"Перевитаминизироваться" вполне реально. В медицине есть несколько базовых принципов. Основной: primum non nocere — с латинского "не навреди". Не менее важен quantum satis, то есть "столько, сколько нужно". Витамины, как и любое жизненно важное вещество, должны поступать в нужном объёме. Их дефицит, как и переизбыток, способны нанести большой вред организму", — пояснила врач в своём телеграм-канале.

Самыми безопасными, по словам медика, являются водорастворимые витамины. Большинство из них вряд ли смогут навредить, поскольку при избытке просто выведутся из организма. При этом, например, витамин С в больших дозах может стать причиной формирования камней в почках.

Более опасные — витамины группы В. Например, избыток В6 грозит повреждением нервной системы, а превышение уровня В12 может повысить активность свёртывающей системы крови, тем самым увеличив риск тромбозов, развития сердечной недостаточности, отёка легких и т.д.

С наибольшей осторожностью стоит отнестись к жирорастворимым витаминам. Например, излишнее количество витаминов D, Е, А и К будет накапливаться в жировой ткани, нанося существенный вред. Оранжевая кожа при передозировке витамина А — это минимальное последствие, которое со временем пройдёт. Передозировка витамина К уже может привести к нарушению функции печени, повреждению тканей мозга и другим осложнениям.

"Витаминов тоже должно быть в меру, поэтому не рекомендую увлекаться лечебными препаратами с повышенными дозами минералов и витаминов", — отметила Павлова, посоветовав перед началом приёма витаминного комплекса обратиться к врачу.