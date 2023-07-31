Врач рассказал, как красные и фиолетовые фрукты спасут от летних осложнений при варикозе

Варикозное расширение вен — одно из самых распространённых заболеваний периферических сосудов, которое встречается у 26–28% женщин и у 10–20% мужчин трудоспособного возраста. Возникает оно из-за застоя крови в венах — увеличивается их диаметр, за счёт чего возникает чувство дискомфорта, ноги быстро устают, особенно к концу дня. О том, как уберечься от варикоза, особенно летом, Лайфу рассказал доктор медицинских наук, хирург АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Тигран Бохян.

По его словам, в группу риска входят люди, большую часть дня работающие на ногах (учителя, парикмахеры, продавцы) и офисные сотрудники — напротив, из-за малоподвижного образа жизни. Также значительную роль в развитии заболевания играет наследственность.

"Одна из ключевых причин варикоза, которая повышает вероятность развития этого заболевания как у женщин, так и у мужчин, — лишний вес и ожирение. Дополнительная нагрузка на ноги провоцирует ухудшение периферического кровообращения, вены расширяются, образуется застой крови. Таким образом, варикоз — ещё одна из сотен причин вести здоровый образ жизни, следить за питанием", — подчеркнул Бохян.

Летом состояние пациентов с варикозом может ухудшаться: организм, защищаясь от жары, расширяет и без того расширенные сосуды — венозные стенки ещё больше расслабляются, застой крови усиливается. Кроме того, повышается вязкость крови, если человек не восполняет своевременно дефицит жидкости. Тигран Бохян дал несколько советов, как избежать обострения заболевания в жару.

1. Пейте воду. Не сладкие газированные напитки, чай или кофе — а простую воду, причём минимум 1,5 литра в день. Это важно для обеспечения водного баланса организма, в том числе и для профилактики повышения свёртываемости крови.

2. Носите комфортную обувь. На время откажитесь от шпилек, кед, балеток, высоких каблуков — важно обеспечить устойчивость стопе, сделать так, чтобы она плавно перемещалась с пятки на носок. Именно при такой ходьбе укрепляются икроножные мышцы и улучшается кровоток. Оптимальный вариант — мягкая амортизирующая подошва. Также можно воспользоваться ортопедическими стельками — обратитесь за помощью в подборе к врачу.

3. Ешьте красные, оранжевые, фиолетовые овощи и фрукты. Они содержат вещества-каротиноиды, а также антоцианы, которые защищают клетки от окисления и воспаления. Морковь, помидоры, перец, яблоки, персики помогут венам легче перенести стрессовый период.

4. Охлаждайте ноги в прохладной воде, принимайте душ, купайтесь в естественных водоёмах.

5. Сидите правильно. Избавьтесь от привычной многим позы нога на ногу. Во время работ на даче не садитесь на корточки — так вы пережимаете вены и ухудшаете и без того нарушенный кровоток.

5. Подберите компрессионный трикотаж для лета.

6. Загорайте до 11:00 или после 16:00 — прямые солнечные лучи противопоказаны расширенным венам. Обязательно наносите на ноги солнцезащитный крем с SPF 30 и выше.

7. Посетите врача-флеболога, чтобы составить план профилактики и при необходимости — лечения заболевания. Если врач считает, что в вашем случае целесообразно оперативное вмешательство, не бойтесь и не отказывайтесь.