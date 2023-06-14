Врач объяснила, кому опасно ходить в баню

Людям с нарушением сердечного ритма посещать баню крайне опасно. С какими ещё недугами нельзя париться, рассказала в беседе с РИАМО терапевт и профпатолог АО "Медицина" Светлана Бурнацкая.

"Баня может быть опасна, если есть определённая патология, например мерцательная аритмия с нарушением функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Аллергические компоненты могут влиять. Допустим, может быть реакция на пар, на тот же веник, эфирные масла. При онкологических заболеваниях, варикозе нижних конечностей и после инфаркта также не рекомендуют ходить в баню", — перечислила врач.

Негативно скажется на здоровье именно смена температурного режима. У некоторых людей в бане может разболеться голова и усилиться сердцебиение. В таких случаях нужно отказываться от похода в парную, даже если друзья очень просят. Другое дело, если человек после посещения бани чувствует себя хорошо и комфортно.

"Если всё-таки хочется приобщиться к бане или приобщить своих маленьких детей, нужно дозировать посещение: начинать с нескольких минут, потом увеличивать постепенно время. Не каждый взрослый высидит в парилке пять раз с обливанием холодной водой по три ведра — для этого должны быть крепкий организм и закалка", — предупредила врач.