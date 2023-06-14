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14 июня, 11:11

Врач объяснила, кому опасно ходить в баню

Терапевт Бурнацкая: Людям с аритмией и варикозом посещать баню опасно

Людям с нарушением сердечного ритма посещать баню крайне опасно. С какими ещё недугами нельзя париться, рассказала в беседе с РИАМО терапевт и профпатолог АО "Медицина" Светлана Бурнацкая.

"Баня может быть опасна, если есть определённая патология, например мерцательная аритмия с нарушением функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Аллергические компоненты могут влиять. Допустим, может быть реакция на пар, на тот же веник, эфирные масла. При онкологических заболеваниях, варикозе нижних конечностей и после инфаркта также не рекомендуют ходить в баню", — перечислила врач.

Негативно скажется на здоровье именно смена температурного режима. У некоторых людей в бане может разболеться голова и усилиться сердцебиение. В таких случаях нужно отказываться от похода в парную, даже если друзья очень просят. Другое дело, если человек после посещения бани чувствует себя хорошо и комфортно.

"Если всё-таки хочется приобщиться к бане или приобщить своих маленьких детей, нужно дозировать посещение: начинать с нескольких минут, потом увеличивать постепенно время. Не каждый взрослый высидит в парилке пять раз с обливанием холодной водой по три ведра — для этого должны быть крепкий организм и закалка", — предупредила врач.

Беременным противопоказана баня, потому что ребёнок может родиться без мозга

Беременным противопоказана баня, потому что ребёнок может родиться без мозга

14 июня ежегодно отмечается Международный банный день. Это неформальный праздник, который называется ещё Международный день ванны. Подробнее об этом и других праздниках 14 июня — в нашем материале.

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Ирина Фальке
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